Copa América: Brazília emberhátrányban is továbbjutott

A brazilok szoros csatában búcsúztatták Chilét.

Brazília Chilét fogadta a Copa América negyeddöntőjében Rio de Janeiróban. Mindkét csapat aktívan kezdte a mérkőzést, Eduardo Vargas és Roberto Firmino előtt is adódott egy-egy kihasználatlan, ámde hatalmas lehetőség. A folytatásban itt is, ott is alakultak ki helyzetek, azonban gólt nem sikerült szerezni, így a félidőben gólnélküli döntetlennel mehettek az öltözőbe a csapatok.

A félidőben a Firmino helyére Lucas Paqueta állt be a braziloknál, ez pedig hatalmas húzásnak bizonyult Titétől, hiszen a második félidő első percében máris betalált a támadó. Paqueta a tizenhatoson belül elé pattanó labdát lőtte be magabiztosan Claudio Bravo kapujába. 1–0.

Azonban a gól után rögtön bajba kerültek a brazilok, Gabriel Jesus azt hitte judo edzésen van, hiszen egy karate rúgással rúgta torkon Menát, villant is a teljesen jogos piros lap. Ezután természetesen rá is kapcsolt Chile, Vidalék a 62. percben be is találtak, azonban a VAR les miatt annulálta a találatot. Hiába nyomott Chile a továbbiakban is, nem sikerült már egyenlítenie, így egy szoros összecsapás után végül Brazília jutott tovább az elődöntőbe.

Brazília-Chile 1–0

gólszerző: Lucas Paqueta (46')

piros lap: Gabriel Jesus (48')

