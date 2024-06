Copa America 2024: Hibátlanul sikerült továbbjutnia a csoportjából Argentínának

Lionel Messi nyugodtan kipihenhette magát az egyenes kieséses szakaszra.

2-0-ra győzedelmeskedett Argentína Peru felett a 2024-es Copa America csoportkörének utolsó fordulójában. A csoport másik meccsén Chilének csak döntetlenre futotta Kanada ellen, így a 2016-os győztesek utazhatnak haza.





Már biztos továbbjutóként állt ki az argentin válogatott Peru ellen az A-csoport harmadik fordulójában. Lionel Scaloni a korábbi meccseket magabiztosan nyerte, így azt is megengedhették maguknak, hogy Lionel Messit és több kulcsjátékost pihentetnek. A nyolcszoros aranylabdás labdarúgó már a Chile elleni találkozón sem volt százszázalákos állapotban, elmondása szerint lázzal is küszködött. Az Inter Miami kiválóságának hiánya sem törte meg a regnáló vébé-győztes alakulatot, Peru ellen is brillíroztak.

A Copa America-címvédő az egész mérkőzésen fölényben játszott, azonban az első gólra egészen a második játékrészig kellett várni. Lautarp Martínez egy szépen felépített támadás végén talált a kapuba, majd sorra jöttek a további gólszerzési kísérletek. Nicolas Tagliafico egy szöglet után talált be, de az ő gólját elvették, mivel Giovani Lo Celso szabálytalanul zavarta a kapust. A 72. percben Leonardo Paredes kihagyott egy büntetőt, majd négy perccel a rendes játékidő vége előtt Lautaro Martíneznek kellett lezárni a mérkőzést, aki saját magának alakította ki a ziccert, majd helyezte második alkalommal is a kapuba a labdát.

A csoport másik mérkőzésén Chile és Kanada gólnélküli döntetlent játszott, így az is eldőlt, hogy Alphonso Daviesék jutnak tovább az egyenes kieéséses szakaszba, Alexis Sanhezék búcsúznak a tornától.