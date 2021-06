Copa América: Ismét gálázott Brazília

Ezúttal Perun gázolt át a címvédő.

Brazília ma hajnalban lépett pályára Peru ellen a Copa América csoportkörének második fordulójában.

A hazaiak jól kezdték a találkozót, már a 12. percben Alex Sandro közeli lövésével megszerezték a vezetést. Azonban hiába adódott sok lehetőség Neymarék előtt, az állás az első félidőben már nem változott. A második gólra egészen a 68. percig kellett várni, ekkor Neymar gondolt egyet, és 18 méterről lőtt hatalmas gólt a kapu jobb alsó sarkába, ezzel 2–0-ra módosítva az eredményt. A mérkőzés végén megeredt a Brazil gólcsap is, előbb a 89. percben Everton Ribeiro talált be Richarlison gólpasszából, majd az Everton támadója megszerezte saját maga gólját is, fekvő pozicióból a 93. percben.

Brazília - Peru 4–0

A házigazda ezzel a győzelmével 6 pontos, és 2 forduló után magabiztosan vezeti a B-csoportot.

