A felívelés kezdete

A Como csapata 2017-ben érte el a legmélyebb pontját – anyagi nehézségeknek köszönhetően Mark Iuliano vezetőedző irányítása alatt a negyedosztályba süllyedt az olasz csapat. Két évet töltött a Serie D-ben, majd 2019-ben az Indonéz Djarum csoport tulajdonába került és megkezdődött a felívelés.

Három év alatt feljutottak a harmad-majd a másodosztályba, 2024-ben pedig az egykori legendás spanyol középpályás Cesc Fabregas irányítása alatt visszatért a Como egyesülete az olasz élvonalba. Első próbálkozásra a 10. helyezést tudta elérni, majd 2025-26-ban a kupában elődöntőbe jutott, a bajnokságban pedig jelenleg az európai indulást jelentő helyezésért küzd.

Fábregas a következő Guardiola?

Cesc Fabregas 2022-ben játékosként igazolt a Como-hoz, majd 2023-ban bejelentette visszavonulását. A Como második csapatánál kezdte edzői pályafutását, és még ugyanabban a szezonban a felnőtt csapat vezetőedzőjévé nőtte ki magát. A feljutást követően sok feltörekvő tehetségnek, mint például a Real Madrid akadémiájában nevelkedő Nico Paznak is szimpatikus célponttá vált Fabregas csapata.

A fiatal, tehetséges játékosokkal teli csapatot rutinos, tapasztalt futballistákkal egészítették ki. 2024-ben Alberto Morenot és egykori csapattársát, Sergi Robertot, majd Diego Carlost és Alvaro Moratat igazolta le a spanyol edző.

A rutin és a tehetség kombinálásával, és a tulajdonosok ambíciózus hozzáállásával Fabregas egy olyan keretet tudott összeállítani, amellyel tökéletesen adaptálni tudta a filozófiáját és a Guardiola alatt trófeák sokaságát begyűjtő Barcelona stílusát eleveníti fel.

A Como játékára jellemző a magas védővonal, agresszív letámadás és nagy százalékú labdabirtoklás, továbbá a lassú, megfontolt támadásépítés, amelyben a technikás és labdabiztos Maximo Perrone és Sergi Roberto fontos szerepet vállal. A felívelőben lévő csapat minden bizonnyal még nagyobb magasságokba fog eljutni, amennyiben hosszabb időre le tudják kötni a spanyol edzőt.





