Combsérülést szenvedett Manuel Neuer

Nem léphet pályára a Bayern München 2025-ös - Heidenheim elleni - évzáró mérkőzésén Manuel Neuer. A bajor klub vasárnap este hivatalosan is megerősítette, hogy csapatkapitánya combhajlítóizom-sérülést szenvedett a Mainz elleni bajnokin.

A Bayern a 2–2-es döntetlennel végződő mérkőzést követően közölte, hogy a 39 éves kapus jobb combjában izomrostszakadást diagnosztizáltak. Neuer eddig szinte végig védte az idényt, mindössze két bajnokit hagyott ki, a Heidenheim elleni, 15. fordulós összecsapáson azonban biztosan nem állhat Vincent Kompany rendelkezésére.

A Bayern továbbra is veretlen a Bundesligában 14 forduló után, és kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát, így a sérülés ellenére stabil helyzetből várja az év utolsó tétmérkőzését. A klub reményei szerint Neuer felépülése nem húzódik el, és a csapatkapitány már 2026. január 11-én, a Wolfsburg elleni hazai mérkőzésen visszatérhet a kapuba.

Addig azonban Kompany kénytelen változtatni: a Bayern kapuját a következő bajnokin Jonas Urbig védi majd minden bizonnyal.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.