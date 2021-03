Coman visszautasította a Bayern első ajánlatát

Nem titok, hogy a Bayern a közeljövőben szívesen meghosszabbítaná Kingsley Coman 2023-ban lejáró szerződését - a bajorok további három évvel, 2026-ig láncolnák magukhoz a jó formában lévő francia szélsőt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Kicker információi szerint Coman egyelőre visszakozik az első ajánlat elfogadásától és a megbeszélések is megszakadtak a klub és a játékos képviselői között. A franciát nem csak a bajorok tudnák szívesen a soraikban, hanem például a Manchester United is, amely múlt nyáron is megkereste a 2020-as BL-döntő egyetlen góljának szerzőjét.

A cikk lejjebb folytatódik

Coman az idei szezonban 27 meccsen 19 kanadai pontot gyűjtött, a legutóbbi, Dortmund elleni meccsen is a legjobbak táborát erősítette. Természetesen egyáltalán nem zárta ki, hogy marad Münchenben, sőt.

"Nagyon jól érzem magam, sokat játszom és jól megértem magam az edzővel. Egy nap viszont kedvem lenne más dolgokat is felfedezni - jelenleg azonban mi vagyunk Európa legjobb csapata."

A 24 éves játékos eredménylajstroma egyébként elképesztő - pályafutásának összes profi évében bajnok lett. Kora ellenére az alábbi címeket gyűjtötte be korábbi csapataival, azaz a Juventusszal, a PSG-vel és az aktuális klubjában, a Bayernnél:

Francia bajnok (2x), Francia ligakupa-győztes (1x), Francia Szuperkupa-győztes (1x), Olasz bajnok (2x), Olasz kupagyőztes (1x), Olasz Szuperkupa-győztes (1x), Német bajnok (5x), Német kupagyőztes (3x), Német Szuperkupa-győztes (4x), Bajnokok Ligája-győztes (1x), UEFA Szuperkupa-győztes (1x), FIFA klubvilágbajnok (1x)