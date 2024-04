City–Real: a stabil védekezés győzedelmeskedett a támadó foci fölött

A Real Madrid – mely a címvédőt ejtette ki – továbbjutásával eldőlt, nem lesz angol csapat a Bajnokok Ligája legjobb négy gárdája között.

A statisztika minden elemében (30 meccses veretlenségi sorozat, soha nem győztek még a királyiak az Etihad Stadiumban) a Manchester City várhatta inkább önbizalomtól telve a Real Madrid elleni szerda esti BL-negyeddöntő visszavágóját. Majd elkezdődött a meccs – a vendégek pedig már a 12. percben Rodrygo révén előnyhöz is jutottak.

A Real Madrid pedig így összesítésben ekkor 4–3-ra vezetett, mivel a múlt heti odavágó 3–3-mal zárult.

Majd a gól után megváltozott a játék képe, támadott, nyomott az angol gárda, a Real Madrid pedig beállt védekezni. Mintha a spanyolok ráültek volna az eredményre. De ez a taktika az első 45 percben ült, a félidőre megmaradt a madridiak egygólos vezetése, 0–1.

A második félidőre már egy egészen más felfogásban futballozó Manchester City jött ki a pályára, még támadóbbak voltak, még jobban nyomtak, de állta és állta a sarat a Real Madrid. De nézhetjük a másik oldaláról is a dolgokat, érett a hazai egyenlítés. Ha pedig ezt a vonulatot, gondolatot folytatjuk, bizony van olyan, hogy egy gyümölcs is érik, érik, aztán jön egy fagy például, és elviszi. Már az lehetett az ember érzése, hogy pont így jár most a Manchester City is, mely megfagyott a meccs elején, de Kevin De Bruyne a 76. minutumban csak kiegyenlített, majd 5 percen belül volt még 2 nagy ziccere.

A rendes játékidő azonban maradt 1–1, jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás kétszer tizenöt percében sok minden nem változott – támadott a City, védekezett a Real, de maradt az eredmény is az 1–1, jöhetett a ”hirtelen halál”, vagyis a tizenegyesek.

Lélektani fölény több szempontból is a Citynél, a statisztika ezúttal már inkább a Real mellett, igaz nincs Courtois, sok mindenen matematikázni nem lehetett – következhetett a pár percnyi őrület.

Modric rögtön az első körben hibázott, a másodikban meg Bernardo Silva, de mekkorát… Lunin Kovacic tizenegyesét is megfogta, a harmadik kör végére megfordította az állást a Real Madrid. A hazai reményeket Foden hozta vissza némileg, ám Rüdiger góljánál minden eldőlt.

Kialakult a BL legjobb négy csapatának mezőnye: Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid.