Kimondták: súlyos játékvezetői hiba történt az angol csúcsrangadón

A Premier League kulcsfontosságú mérkőzéseit vizsgáló független testület szerint Gabriel piros lapot érdemelt volna a Manchester City-Arsenal (2-1) Premier League rangadón.

A londoniak vereséggel zárult bajnokijának 82. percében Gabriel és Erling Haaland akaszkodott össze, a norvég csatár meglökte a brazil védőt, majd a két játékos feje is egymásnak feszült. Ahogy eltávolodtak egymástól, Gabriel láthatóan még egy plusz fejelőmozdulatot tett Haaland felé. A mérkőzés játékvezetője, Anthony Taylor mindkét játékosnak sárga lapot mutatott fel, és a VAR-szobában dolgozó John Brooks sem avatkozott közbe.

A Premier League által a 2022–23-as idényben létrehozott KMI-panel (Key Match Incidents Panel) egy független testület, amely a játékvezetők legfontosabb döntéseit elemzi utólag. A testület most 3:2 arányban úgy döntött, hogy Gabriel mozdulata erőszakos magatartásnak minősült, ezért kiállítást kellett volna érnie.

A döntés indoklása szerint a védő „extra fejmozdulata” már túlmutatott egy egyszerű összeszólalkozáson, és megfelelt a szabálykönyvben szereplő erőszakos cselekmény definíciójának. Az IFAB szabályai szerint ilyen esetnek számít, ha egy játékos a labdától függetlenül túlzott erőt vagy brutalitást alkalmaz ellenfelével szemben – ez pedig automatikusan piros lapos szabálytalanság.

A panel egyik tagja szerint a VAR-nak is közbe kellett volna avatkoznia egy „egyértelmű és nyilvánvaló hiba” miatt, azonban a többség úgy vélte, John Brooks helyesen döntött, amikor nem hívta ki Anthony Taylort a monitorhoz. Mivel az esetet a pályán lévő játékvezető észlelte, intézkedett is, valamint a VAR is megvizsgálta, Gabriel utólagos eltiltásra már nem számíthat.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.