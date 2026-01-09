Egyiküknek sem ízlik a Serie A, a Fenerbahce dobhat mentőövet a két sztárcsatárnak?

Azután, hogy a török élvonalban szereplő Fenerbahce rögtön nagyot robbantott a téli átigazolási piacon, és leigazolta a Laziótól Mattéo Guendouzit, most újabb sztárjátékosokat csábít magához Olaszországból a sárga-kék klub.

A Calciomercato arról ír, hogy a Fenerbahce kölcsönben szeretné szerződtetni Christopher Nkunkut. Bár a játékos rábólintott az évi hétmillió eurós fizetésre (ez kétmillió euróval több, mint amennyit a Rossonerinél tesz zsebre), az AC Milan csak úgy hajlandó elengedni, ha a kölcsönszerződés lejártával 38 millió eurót kifizetnek érte a törökök.

Erre azonban jelenleg nem lenne pénzügyi tartaléka a Fenernek, kivéve, ha a Nottingham Forest leigazolja az együttes támadóját, Júszef el-Neszjrít.

Csakhogy a francia támadóval ellentétben Lois Openda semmikép sem csatlakozhatna télen a Fenerbahcéhoz, mivel a Juventus mellett már az RB Leipzigben is pályára lépett ebben a szezonban. A szabályok értelmében pedig három csapatban egy kiírás alatt egyetlen profi labdarúgó sem szerepelhet.

Ettől függetlenül a Fanatik arról ír, hogy a sárga-kékek valóban érdeklődnek a belga center iránt.

A váltás mindkét játékos számára üdítő lehet, hiszen egyelőre egyikük sem alapember a saját maga együttesében, ráadásul Nkunkut sérülés is hátráltatta.