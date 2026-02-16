Pulisic visszatér a Premier League-be? A Man United és az Arsenal is vinné a Milan sztárját

Az AC Milan vezetősége komoly keretátalakítást tervez a szezon végén, és ennek egyik legfontosabb – és anyagilag legjövedelmezőbb – eleme Christian Pulisic értékesítése lehet. A CaughtOffside információi szerint a milánói klub nyitott a tárgyalásokra, és 70-80 millió euró körüli összegért zöld utat adna a 27 éves támadónak.

Angol óriások harca az amerikaiért

Pulisic nem ismeretlen az angol közönség számára, hiszen korábban a Chelsea színeiben Bajnokok Ligáját is nyert. Jelenlegi formája azonban minden korábbinál meggyőzőbb: a 2025/26-os szezonban eddig 12 gólban vállalt közvetlen szerepet, amivel a Serie A egyik leghatékonyabb játékosává vált.

Nem véletlen, hogy a Premier League elitje már sorban áll érte. Az Arsenal, a Manchester United és a Tottenham is figyeli a játékos helyzetét.

"Bár Pulisic remekül érzi magát Milánóban és a szurkolók kedvence lett, a klub pénzügyi és sportszakmai ambíciói azt diktálják, hogy ezen a nyáron profitáljanak az eladásából" – állítják a források.

Pulisic a csúcson

Pulisic 27 évesen a legjobb futballista korba lépett. A milánói évek alatt nemcsak fizikailag erősödött meg, hanem taktikai érettségben is szintet lépett – a San Siróban már nemcsak szélsőként, hanem második hullámból érkező támadóként is bizonyított.

A Milan számára a 80 millió eurós bevétel lehetőséget adna a középpálya és a csatársor teljes megújítására, miközben a játékos előtt megnyílna az út, hogy karrierje csúcsán térjen vissza a világ legerősebb bajnokságába.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.