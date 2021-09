Chelsea─Manchester City: egy gól döntött a rangadón

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Chelsea a Manchester City-t fogadta a Premier Legaue 6. fordulójának szombati játéknapján. A Stamford Bridgen rendezett találkozót a hazai csapat kezdte jobban, Werner passzából Lukaku előtt alakult ki a mérkőzés első helyzete, de a belga csatár nem találta el a labdát. A félidő közepétől azonban feléledt a vendégcsapat is, Guardioláék sorra alakították ki a helyzeteket, a 31. percben Cancelo megpattanó lövése épp hogy elkerülte Mendy kapuját.

A fordulást követően ismét a portugál balhátvéd próbálkozott, azonban lövése elakadt Gabriel Jesusban, aki levette a labdát, és kapura fordult vele. A brazil támadó lövése több Chelsea védőn is megpattant, így Mendynek esélye sem volt hárítani, a labda a jobb alsóba pattogott be. 0─1. A nyugat-londoniak a bekapott gól után rögtön egyenlíteni szerettek volna, Lukaku be is talált közvetlen közelről, azonban később les miatt a gól annulálták. A folytatásban elég esemény dús mérkőzést láthattunk, mindkét csapat előtt alakultak ki kisebb-nagyobb helyzetek, a Manchester City főleg a gyors kontrákra épített, Lukakuék pedig próbálták dominálni a játékot, több-kevesebb sikerrel. A mérkőzés végén, a 94. percben Cancelo feküdt be César Azpilicueta alá a tizenhatoson belül, azonban Micheal Oliver játékvezető nem ítélt büntetőt, így végül 1─0 nyert a vendég manchesteri csapat.

A Manchester City-nek nagyon nagy szüksége volt mai a győzelemre, hiszen nehéz és embert próbáló sorozatban vannak éppen benne. A manchesteri kékek kedden utaznak majd Párizsban, ahol a Neymarral, Messivel és Mbappével felálló PSG lesz az ellenfél, majd vasárnap az Anfieldre látogatnak, hogy megmérkőzzenek a Jürgen Klopp vezette Liverpoollal.

Chelsea─Manchester City 0─1

gólszerző: Jesus (53.)

