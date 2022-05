Chelsea: Tuchel elmondta, mi a problémája Kantéval

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Thomas Tuchel szerint N'Golo Kanté a Chelsea Mohamed Salah-a, Kylian Mbappéja és Virgil van Dijkja, és csoda lett volna, ha a lononi kékek a francia védekező középpályás nélkül a legjobb négyben végeztek volna a Premier League-ben.

A 31 éves futballista azonban többször is sérüléssel bajlódott a szezonban, ráadásul a koronavírust is elkapta, ám így is 41 tétmeccs van a lábában.

„Úgy gondolom, hogy ő a mi kulcsjátékosunk, de a kulcsjátékosoknak a pályán kell lenniük. Az idényben csak a mérkőzések 40 százalékán játszott, így csoda, hogy beértünk a harmadik helyre. Ő a mi Mo Salahunk, Van Dijkunk, De Bruyne-ünk, Neymarunk és Kylian Mbappénk. Ő az a srác, aki a különbséget jelenti, de ha csak 40 százalékban számíthatunk rá, az óriási probléma. Láttam az előző szezonban a Liverpoolt Van Dijk nélkül, keményen kellett küzdeniük. Mindenki láthatja a különbséget. N'Golo a kulcsjátékosunk, és szükségünk van rá a pályán" - mondta Tuchel.

