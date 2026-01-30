Komoly földmozgást hozhat a nyári átigazolási időszak a Premier League-ben: a fichajes.net értesülései szerint a Chelsea eltökélt szándéka, hogy visszahozza Angliába Jude Bellinghamet, és akár 150 millió eurót is hajlandó lenne fizetni a Real Madridnak az angol válogatott középpályásért.

A londoni klub vezetősége nagyszabású projektben gondolkodik, amelynek célja, hogy visszavezesse a Chelsea-t a legszűkebb európai elitbe. Ennek kulcseleme lenne egy bivalyerős középpálya kialakítása, amelyben Bellingham Moisés Caicedóval és Enzo Fernándezzel alkotna triót.

A transzfer lehetőségét részben az teremti meg, hogy a 22 éves futballista teljesítménye a madridi idény második felében visszaesést mutatott. Bár korábban meghatározó szereplője volt a Real Madridnak, az utóbbi hónapokban ingadozó formája kérdéseket vetett fel a Santiago Bernabéuban, és a klub már nem tekinti érinthetetlennek hosszú távú terveiben.

A Chelsea szakmai stábja, élén Liam Rosenior vezetőedzővel, rendkívül vonzónak tartja Bellingham profilját. Az angol tréner egy dinamikus, magas intenzitású játékra épülő csapatot szeretne kialakítani, amely gyors átmenetekkel és a második vonalból érkező gólveszéllyel operál. Ebbe a filozófiába tökéletesen illeszkedne a BL-győztes angol középpályás sokoldalúsága, fizikuma és vezéregyénisége.

Noha az elmúlt időszakban kritikák is érték a játékost, statisztikái továbbra is meggyőzőek: 26 tétmérkőzésen hat gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A Stamford Bridge-en abban bíznak, hogy egy környezetváltás és a Premier League-be való visszatérés új lendületet adhat Bellingham karrierjének.

A játékos környezetéből származó információk szerint Jude Bellinghamot is erősen vonzza a hazatérés gondolata, és úgy véli, az angol bajnokság ideális közeg lehet ahhoz, hogy ismét csúcsformába kerüljön egy nehéz madridi év után.

A londoni klubnál úgy vélik, Bellingham érkezése nemcsak szakmai, hanem marketing- és presztízsszempontból is gyorsan megtérülne, miközben hosszú idő után végre egy generációs vezéralak kerülhetne a csapat középpontjába. Ha a Real Madrid valóban nyitott a tárgyalásokra, a nyár egyik legnagyobb átigazolási bombája robbanhat a nemzetközi futballban.