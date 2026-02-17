Reagált Cesc Fabregas szavaira Álvaro Morata a piros lapja után

A Bajnokok Ligájáért harcoló Como szombaton váratlan 2-1-es vereséget szenvedett el a Fiorentina ellen hazai pályán a Serie A 25. fordulójában.

Cesc Fabregas együttese ráadásul a hajrában kénytelen volt emberhátrányban rohamozni az egyenlítésért, miután Alvaro Morata egy perc leforgása alatt két sárga lapot kapott, akit így kiállított a játékvezető.

Az 57. percben pályára lépő Moratának előbb Rolando Mandragorával támadt nézeteltérése, amiért megkapta az első sárga lapját, majd Luca Ranierivel fejelt össze, amiért ismét felmutatta neki a sárga kártyát a sípmester.

Fabregas a lefújást követően úgy nyilatkozott, a provokáció a játék része, amit mindenkinek meg kell tanulnia kezelni.

"A provokáció benne van a futballban, Azoknak, akik képtelenek ezzel megbirkózni, karriert kell váltaniuk. Morata egy tapasztalt játékos, többet várok tőle, mert a győzelem és a vereség közti határvonal rendkívül vékony" - vélekedett Morata egykori csapattársa a DAZN-nak, aki már a vezetőedzője.

A Milantól kölcsönben szereplő center a közösségi médiában reagált a történtekre.

"Megint hibát követtem el – írta. – Megint szembementem azzal az állandó zajjal, ahol minden megengedett, ahol a véleménynyilvánítás fontosabbnak tűnik, mint a gondolkodás. Előre tekintek, dolgozok és harcolni fogok, ahogyan azt mindig is tettem."

A Como ezzel a kudarccal jelenleg a hetedik a Serie A-ban, de eggyel kevesebbet játszva is csak hat pont a lemaradása a negyedik, BL-t érő helyen álló AS Romától.

