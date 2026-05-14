"Undorító ítélet" - egy 100. perces Celtic-büntető miatt áll a bál Skóciában + VIDEÓ

A skót Premiership történetének egyik legizgalmasabb végjátéka előtt állunk, ám az utolsó fordulót beárnyékolja a szerda esti Motherwell–Celtic mérkőzés végkimenetele. A találkozó a 100. percig 2–2-es döntetlenre állt, ami azt jelentette volna, hogy a Hearts már szombat előtt szinte bajnoknak tekintheti magát a jelentős gólkülönbség-előnye miatt.

Azonban egy hosszabb időt igénybe vevő VAR-vizsgálat után John Beaton játékvezető úgy ítélte meg, hogy Sam Nicholson (Motherwell) kezezett a büntetőterületen belül. A megítélt tizenegyest Kelechi Iheanacho értékesítette, így a Celtic 3–2-re nyert, és egyetlen pontra megközelítette az éllovas Heartst.

A Hearts menedzsere, Derek McInnes nem rejtette véka alá véleményét a Sky Sportsnak adott interjújában. A szakember úgy érzi, csapatának nemcsak az ellenféllel, hanem a körülményekkel is meg kell küzdenie:

„Szerintem ez gyomorforgató. Nem gondolom, hogy ez büntető volt. De felvesszük a kesztyűt, mindenki ellenünk van, és készen állunk majd szombatra. Nagyon szerencsések voltak ezen az oldalon, nekünk pedig rá kell ébrednünk, hogy mindennel meg kell küzdenünk. Egyszerűen le kell játszanunk a szombati meccset.”

A véleményével nem volt egyedül: Kris Boyd, a Rangers korábbi támadója szerint a labda Nicholson fejét, nem pedig a kezét érte, míg a Motherwell játékosa, Elliot Watt a „történelem legrosszabb VAR-döntésének” nevezte az esetet.

A bajnoki cím sorsa így szombaton dől el a Celtic Parkban, egy klasszikus „győztes mindent visz” típusú összecsapáson. Amennyiben a Hearts sikerrel jár, 66 év után először ünnepelhet bajnoki címet Skóciában, megtörve az 1984-85-ös szezon óta tartó Celtic-Rangers hegemóniát (akkor az Aberdeen lett Skócia bajnoka).

