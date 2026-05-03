Folynak a tárgyalások

Ahogy az már korábban is ismert volt, az Inter Miami felvette a kapcsolatot Casemiroval, a tárgyalások egyelőre a korai szakaszban tartanak. Fontos tényező a klub számára az amerikai bajnokság, az MLS fizetési sapkája, amely a csapatok bérköltségét maximálja. Lionel Messi mellett két másik játékos kapott “kiemelt szerepet” a keretben, az ő fizetésük jelentősen magasabb. A szabályok alapján legfeljebb három ilyen játékost alkalmazhat egy klub, így Casemiro jelenlegi fizetése az Inter Miamiba való igazolása esetén minden bizonnyal nagymértékben csökkenne. Hasonló probléma nem lépne fel a brazil Szaúd-Arábiába való váltása esetén, ahonnan szintén számos ajánlatot kapott.

Esély a maradásra?

Casemiro távozása Manchesterből még korántsem biztos, az utóbbi időszakban mutatott remek formája után egyre többen marasztalják az angol klub részéről. Michael Carrick irányítása alatt a középpályás a csapat egyik kulcsfontosságú játékosává vált, ennek ellenére minden jel arra utal, nem hosszabbítja meg a szerződését, és a szezon végén távozik a Unitedtől.

Forrás: GOAL

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.