Bózsik Tamás

Az egykori Manchester United-segédedző lett a vb-résztvevő szövetségi kapitánya

Mindössze 58 nappal a 2026-os világbajnokság kezdete előtt szövetségi kapitány váltott a ghánai válogatott: Otto Addo helyét a rutinos Carlos Queiroz veszi át.

Menesztette Otto Adót a Ghánai Labdarúgó-szövetség, miután a Black Stars becenévre hallgató csapat zsinórban négy barátságos mérkőzésen is alulmaradt - írta meg az ESPN.

Helyét a 73 éves portugál szakember, Carlos Queiroz veszi át, akit 600 jelentkező közül válogattak ki a ghánai szövetség képviselői. Egyelőre csak a világeseményen ül le Ghána kispadjára, ám a torna végezetével újratárgyalják a szerződését. Azt várják Queiroztól, hogy stabilizálja a nemzeti együttest azok után, hogy nem jutott ki a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupájára. 

A tapasztalt szakember korábban két ízben is volt Sir Alex Ferguson segédedzője a Manchester Unitednál, előbb 2002 és 2003 között, majd 2004-től 2008-ig. 

Azóta Queiroz csak válogatottakat irányított, sőt, négy alkalommal a világbajnokságot is megjárta aktuális csapatával, egyszer Portugáliát, háromszor pedig Iránt juttatta ki.

A világbajnokságon Panama, Anglia és Horvátország vár Ghánára az L-csoportban. 

