Eldőlt, hogy Carlo Ancelotti marad-e a brazil válogatottnál

Történelmi váltás

Miért pont Ancelotti?

A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) hivatalosan is bejelentette, hogy Carlo Ancelotti 2030-ig hosszabbít a válogatott vezetőedzőjeként. Az olasz mester, aki az európai klubfutball minden lehetséges csúcsát meghódította, 2025-ben szerződést kötött a brazil válogatottal, ezzel egy több tízéves hagyományt megtörve ő lett az ötszörös világbajnok első külföldi menedzsere a modern érában.Bár "Don Carlo" 2025-ig csak klubcsapatok edzőjeként tevékenykedett, egyértelmű választás lehetett a brazil válogatottnak. A kinevezése mögött több érv is állhat: Ő az egyike azon kevés edzőknek, akit a világ legnagyobb sztárjai (köztük a brazil válogatott gerincét adó Vinícius Júnior, Rodrygo és Éder Militão) feltétel nélkül tisztelnek. Továbbá a higgadtsága is nagy szerepet játszhat a brazilok sikerében. A brazil válogatott 2002 óta nem nyert világbajnokságot, ezáltal a szurkolók egyre frusztráltabbak és eredményeket várnak a nemzetüktől. Ancelotti-ra nehéz nyomást helyezni, illetve szinte lepattannak róla a kritikák, ezért nagy fegyvere lehet a brazil válogatottnak az olasz tréner higgadtsága. Bár volt már jóval erősebb kerete a válogatottnak, nem kérdés, hogy az olasz tréner nagy elvárásokkal fog szembenézni.

