Carlo Ancelotti szerint ez a csapat nyeri a Bajnokok Ligáját

A jelenleg a brazil válogatottat irányító Carlo Ancelotti az Il Giornale megkeresésére tekintett vissza a BL idei kiírására, amelyből azt szűrte le, hogy a hagyományos elitcsapatoknak kevesebb babér termett a szokásosnál.

"A Bajnokok Ligája nyílt ebben a szezonban, hiszen olyan csapatok, mint a Real Madrid, a Barcelona vagy a Manchester City már kiestek, de ez még mindig egy olyan sorozat, ahol lehet fejlődni" - utalt arra az olasz szakvezető, hogy a csillaghullás ellenére sem gyengült a torna színvonala.

Arra a kérdésre pedig, hogy idén melyik együttest látja Európa trónján, így felelt.

"Azt mondanám, hogy a Paris Saint-Germaint."

Emellett egy olyan jellemzőre is felhívta a figyelmet, ami több negyeddöntős összecsapáson is megfigyelhető volt.

"Számos gólgazdag mérkőzést láttam, az Atletico Madrid-Barcelona és a Bayern München-Real Madrid fergeteges izgalmakkal szolgált a szurkolók számára. De a megannyi gól azt jelenti, sok a hiba is, akár a kapusoktól, akár a védőktől.

A magas letámadás és az emberfogás egyaránt nagy kockázattal jár, így az eredmény egyik pillanatról a másikra megváltozhat. Emiatt még a labdkakihozataloknak is tökéletesnek kell lenniük

- vélekedett Ancelotti.

