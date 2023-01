Capello: „Egyre többen hisznek majd a magyar futballban, ezáltal pedig tovább fejlődhet a sportág"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Marco Rossi szövetségi kapitány irányításával szintet lépett a magyar futball – mondta a hétfő esti M4 Sport-Az Év Sportolója Gálán díjat átadó legendás futballtréner, Fabio Capello.

A 76 éves olasz szakember, aki több csapatot olasz bajnoki címig vezetett, az AC Milannal Bajnokok Ligáját is nyert, a Real Madriddal pedig spanyol bajnok volt, hétfőn az M4 Sportnak elmondta: szerinte a magyar válogatott sikereinek köszönhetően “egyre több fiatal kezd majd bele a sportágba, egyre többen hisznek majd a futballban, ezáltal pedig tovább fejlődhet a sportág”. Hozzátette, a sikerek mögött ott van az edző és a stábja, nekik köszönhetően a játékosok jelentős fejlődésen mentek keresztül.

Fabio Capello – akinek magyarországi kötődése is van, hiszen édesapja a Baranya megyei Himesházán született – beszélt a múlt hónapban befejeződött katari világbajnokságról, amely véleménye szerint taktikai szempontból és a játék sebességét illetően is kiemelkedően erős volt. Hozzátette, a keleti csapatok továbbra is lassúak a legmagasabb szinthez képest, ugyanakkor Afrika fejlődött, amit Marokkó szereplése támaszt alá, míg a döntőben már az igazi sztárok, Lionel Messi és Kylian Mbappé emelkedtek ki.

Forrás: MTI

