Cancelo nagy vihart kavaró nyilatkozata után ismét jelt adott magáról

Egyre inkább mondhatjuk, hogy furcsa dolgok lebegik be a Barcelona sztárjának mindennapjait.

A katalán rádióállomás (RAC 1) március 20-i értesülései szerint Cancelo rokonságában több szívproblémával küzdő beteg is található, s a Barcelona orvosi stábja ennek kockázatát szerette volna kizárni a játékosnál.





Ezt pedig a klasszis labdarúgó most meg is erősítette, hogy ezért hiányzott az Atletico Madrid elleni találkozóról. Nem elég a március 24-i nyilatkozata, mely sok mindent érintett, és ezt mi is megírtuk, most még ez is…