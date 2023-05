Camavinga megsérült, de Ancelotti elmondta visszatérhet-e a BL-visszavágóra

Idén fontos láncszeme a csapatnak.

Már készül a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágójára a Real Madrid, azonban a hétvégi bajnokin egyik kulcsemberét kellett lecserélni.

Eduardo Camavinga a Real Madrid és egyben Carlo Ancelotti vezetőedző egyik meghatározó embere ebben a szezonban. A francia játékos több poszton is bevethető, így gyakran fordul meg a középpályán és a védelem bal oldalán is. Camavinga idén már 52 mérkőzésen lépett pályára és két gólpasszt is kiosztott.

Azonban a francia a Getafe elleni spanyol bajnoki mérkőzésen megsérült és le kellett cserélni a 85. percben. A sérülés súlyosságáról Ancelotti a meccs utáni sajtótájékoztatón beszélt.

"Csak egy kisebb ütést kapott, gyorsan felépül. Mindenkinek készen kell állnia a Manchester Cityvel elleni párharcra. Camavinga ütést kapott, de rendben kell lennie. Igen, volt egy kis fájdalom a térdében, de ez egy ütés, semmi több. [Vasárnap] pihenni fog, mint a többiek, akik játszottak"

-nyugtatta a meg a Real Madrid szurkolókat az olasz tréner.

Azonban még a legbiztosabb információ a mai MR vizsgálat után jön majd.

