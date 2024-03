Camavinga Mbappé jövőjéről: "Nem beszéltem Kyliannal!"

A kérdések többsége nem a ma esti BL mérkőzésről, hanem a PSG sztárjáról szóltak.

Eduardo Camavinga, a Real Madrid középpályása megköszönte a sajtótájékoztatón az utolsó előtti kérdéséért felelős újságírónak, amiért az RB Leipzig elleni szerdai Bajnokok Ligája összecsapásról kérdezték és nem a francia csapattásról.

Az első kérdés rögtön Kylian Mbappéra és az ő jövőjére vonatkozott. A PSG sztárja a szezon végén, a szerződésének lejártával távozik a francia fővárosból, ennyit a klub is megerősített, de azt nem árulták el, hogy a Real Madrid lesz-e az úti célja vagy sem. A hírek szerint csak a részletekről kell dönteni, és a legtöbben arra számítanak, hogy Mbappé a következő szezonban a Santiago Bernabeuban fog játszani.

Camavingát arról próbálták faggatni, hogy beszélt-e Mbappéval a támadó jövőjéről:

„Akarod tudni az igazságot? Egyáltalán nem beszéltem vele, és nem tudom, mit fog csinálni jövő nyáron" – zárta rövidre a válaszadást.

Azt viazont elismerték, hogy Mbappé beszédtéma a Real Madrid öltözőjében is, és Camavingát is próbálták megszorongatni az újságírók, hogy pontosan miről is beszéltek.