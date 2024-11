Callum Styles elégedett csapata védősorával, szerinte csak idő kérdése, hogy mikor jönnek a győzelmek

Luton Town vs West Bromwich Albion

A magyar válogatott védő először volt kezdő ebben a szezonban, csapata hétmeccses nyeretlenségi sorozatban van.

Először volt kezdő Callum Styles a West Bromwich Albion csapatában, miután nyáron a Championshipben szereplő csapathoz szerződött. A Luton Town ellen 1-1-re végződő angol másodosztályú bajnoki utána klubhonlapnak nyilatkozott a magyar válogatott védő.

A nyáron sokáig úgy tűnt, hogy az angol harmadosztályban szereplő Barnsley csapatánál marad Styles, azonban az átigazolási időszak utolsó pillanataiban sikerült aláírnia a Championshipben szereplő West Bromhoz. A 24 éves szélső védőnek fel kellett venni új csapata ritmusát, hiszen az átigazolási huza-vona miatt jegeltették korábbi egyesületénél. Ennek ellenére Styles az átigazolása után nem sokkal már rögtön debütált az új csapatában. A válogatott szünetet követően öt bajnokin a keretbe sem került be, egy találkozón pedig végig a kispadon ült. Október 1-én a Middlesbrough ellen csereként játszott 13 percet, ezt követően pedig újból három kispados meccs következett számára.

A múlt héten a Cardiff ellen szintén a kispadon kezdett, azonban sérülés miatt már a negyedik percben be kellett állnia. A Luton Town ellen már kezdőként számítottak rá. A West Brom a remek szezonkezdést követően az elmúlt hét bajnokiján nem tudott nyerni, a mérleg öt döntetlen és két vereség.

A WBA TV-nek adott interjúban Styles arról beszélt, hogy a csapat elégedett lehet a teljesítményével a pálya minden részén, annak ellenére, hogy nem sikerült győzniük.

„Ez volt az első mérkőzésünk ezzel a négyessel védelemben, egy Premier League-ből épp kiesett csapat ellen, és úgy gondolom, nagyon jól teljesítettünk – vélekedett a balhátvéd. - A hosszú labdákat, a csapat magasságából adódó helyzeteket és a ránk nehezedő nyomást jól kezeltük. Nyilván mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem tudtuk megtartani az előnyt. De tiszteletben kell tartani a ma esti mérkőzést. A Championshipben, amikor ilyen helyekre jövünk, nehéz a győzelmet elhozni. Így legalább a minimum szint az, hogy pontot szerezzünk. A végén megpróbáltuk megszerezni azt a győzelmet. Josh Maja gólja lendületet kell hogy adjon nekünk. Szép gól volt tőle, és Karlan (Grant) is kiválóan teljesített. Erre van szükségünk a támadó játékosoktól. Csak egy kis szikra hiányzik. Megvan bennük a tehetség, csak pályára kell vinniük. Ma este ezt meg is tettük. Szerencsétlen, hogy folyton döntetlenezünk. Csak egy kis szerencse kell az utolsó harmadban. Szerintem ez is hamarosan eljön, de türelmesnek kell lennünk.”

A West Brom jelenleg a rájátszást jelentő ötödik helyet foglalja el a Championship-tabellán.