Büszkeség, boldogság: így reagáltak az újoncok Rossi behívójára

A Marco Rossi szövetségi kapitány által behívott újoncok izgatottan várják, hogy csatlakozhassanak a magyar válogatotthoz.

Az olasz szakvezető az észtek elleni felkészülési, valamint a bolgárok elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő keretébe négy olyan játékost hívott be, akinek ez lesz az első összetartása a nemzeti csapatban, s közülük a kapus Demjén Patrik, valamint a támadó Csoboth Kevin és Varga Barnabás is arról beszélt az M1 Nemzeti Sportíradónak, hogy büszke és boldog, hogy lehetőséget kap a bizonyításra.

„Nyilván nagyon örültem neki, hiszen minden gyereknek ez az álma. Egyértelműen feldobódtam a hírtől, és várom a jövő heti edzéseket. Valamilyen szinten talán számítottam rá, olyan 60-40 arányban, de 60 százaléknak gondoltam a nemet. Az biztos, hogy ha kapok játéklehetőséget, próbálom majd meghálálni a bizalmat” – mondta Varga Barnabás, a Paks támadója, aki 17 találattal vezeti az OTP Bank Liga góllövőlistáját.

Csoboth Kevin, az Újpest futballistája elárulta, hogy Marco Rossi korábbi kerethirdetéseit is mindig megnézte a televízióban, most pedig nagyon meglepődött, amikor az ő neve is elhangzott a behívott játékosok között.

„Nagyon jól esett és önbizalmat is ad a behívó. Nagy utat tettem meg eddig, és erre büszke vagyok” – nyilatkozta a csatár, utalva arra, hogy az előző szezonban még a másodosztályú Szeged labdarúgója volt.

A játékos azt is elárulta, hogy sokan gratuláltak neki, és a legjobban Szoboszlai Dominik szavainak örült, akivel az utánpótlás korosztályban sokszor játszott együtt.

Demjén Patrikot, a Zalaegerszeg kapusát a bejelentés előtt értesítették Marco Rossi döntéséről, amit szavai szerint még csak most kezd felfogni igazán.

„Most realizálódott bennem így edzés után. Egyelőre még nem volt ezen időm gondolkodni, de nyilván úgy megyek majd Telkibe, hogy megmutassam, mire vagyok képes” – mondta boldogan a hálóőr.

Demjén azt is elárulta, biztos benne, hogy az első válogatott behívójára mindig büszkén és boldogan fog visszaemlékezni, ahogy azt is megjegyezte, hogy ez egy új út kezdete lehet a számára, és azon fog dolgozni a jövőben, hogy később is meghívják a válogatottba.

A magyar válogatott jövő csütörtökön az észteket, négy nappal később pedig az első Eb-selejtezőn a bolgárokat látja vendégül a Puskás Arénában.

