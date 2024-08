Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az angol másodosztályban (Championship) szereplő Blackburn Rovers hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy 2026-ig szóló profi szerződést kötött magyar U-válogatott középpályásával, Farkas Patrikkal.

A 2006-os születésű magyar játékos 2021-ben Kecskemétről került ki Angliába, egy évet töltött a Liverpool utánpótlásában, majd 2022 augusztusában a Blackburn akadémiájára igazolt.

A 17 éves középső középpályás az U18-as Premier League-ben 16 bajnokin szerepelt a 2023–2024-es idényben, és miután a klubnál elégedettek voltak a fejlődésével, ezért semmi akadálya nem volt, hogy megkapja karrierje első profi szerződését.

Farkas Patrik az NSO-nak adott interjút nem sokkal a nagy bejelentés után:

A Blackburn Rovers hivatalosan is bejelentette, hogy profi szerződést kapott. Hogyan értékeli a 2023–2024-es idényt, amelyben már az U18-as Premier League-ben futballozhatott és megalapozta a mostani szerződéskötést?

Összességében jónak értékelem, minden meccset nézve sikerült öt gólt szereznem és volt hat gólpasszom, az U18-as Premier League mellett a regionális Lancashire Cup nevű sorozatban is játszottam, amit meg is nyertünk. Ráadásul sikerült emlékezetes gólokat is szereznem, például a Liverpool vagy a Manchester United ellen.

Teljesen azért nem lehetek elégedett, mert voltak kisebb hullámvölgyeim, nehézséget jelentett, hogy gyakran változott a posztom, időnként mérkőzésen belül is. Ez tavaszra letisztult, most már fixen belső középpályásként, mélységi irányítóként számítanak rám, hatos vagy nyolcas pozícióban, és az állandóság kiegyensúlyozottabb teljesítményt is eredményezett. Viszont a tavaszi szezonban problémát jelentett, hogy négy meccset is ki kellett hagynom sérülés miatt. Úgy érzem azonban, hogy a klubnál elégedettek a fejlődésemmel, ennek köszönhetem, hogy a tavalyi előszerződés után most a hosszú távú profi megállapodást is aláírhattuk. A korosztályomból, az akadémiáról ketten kaptunk profi szerződést, valamint ketten kaptak az új igazolások közül is, tehát összesen négyen.

A magyar középpályás gólja a Liverpool ellen:

Hogyan jellemezné a saját játékát és mennyire nehéz magyarként érvényesülni Angliában?

A futómennyiségemet kiemelkedőnek tartják, ami az én posztomon különösen fontos. Nagy munkabírású játékosnak tartanak, aki próbál tempót adni a játéknak, igyekszem a passzaimmal mozgatni a csapattársakat, minél többször helyzetbe hozni őket. Persze minden játékelemben kell még fejlődnöm, és szeretnék fizikailag is erősödni, izmosodni. Ezért keményen dolgozom, plusz munkákat végzek. Mivel az elmúlt években tökéletesen megtanultam angolul, jól megértetem magam a társakkal, akik abszolút befogadtak, az Eb alatt például közösen szurkoltunk a magyar válogatottnak.

A profi szerződés után mi jelentheti a következő lépcsőfokot a karrierjében?

Először is az, hogy magyar gyerekként Angliában, a futball szülőhazájában profi szerződést kaphattam, csupán négy évvel azután, hogy a családommal Angliába költöztünk, hatalmas büszkeség a számomra. Ez egy elismerése az eddigi útnak, a kisgyerekkorom óta tartó munkának, de csak egy állomás, mert a célom továbbra is az, hogy napról napra fejlődjek. A Blackburn Rovers Angliában kiemelt utánpótlás-nevelő klub, amely folyamatosan lehetőséget ad a bizonyításra a saját nevelésű tehetségeknek, ez része a klub filozófiájának. Olyan tehetségek kerültek ki a klub akadémiájáról az elmúlt években, mint például a tavaly nyáron a Tottenhamhez szerződő Ashely Phillips vagy a Crystal Palace-ban már a Premier League-ben játszó, egyszeres felnőtt angol válogatott, az Eb-keretbe is bekerülő Adam Wharton, sokan pedig a Championshipben szereplő első csapatban kapták meg a lehetőséget. Nekem is az a célom, hogy a felnőttek között is bizonyíthassak.

Forrás: NSO