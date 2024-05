Burjánzik a snüssz – Vizsgálódik a PFA

Aggasztó jelentésekkel kellett szembesülnie a PFA-nak, miután megérkeztek az első felmérések eredményei.

A PFA (Hivatásos Labdarúgók Szövetsége) közzétette a Premier League és a WSL játékosok bevonásával készült tanulmány eredményeit: aggasztóan nagy arányban élnek vele a hivatásos labdarúgók.

A PFA megbízásából a Loughborough Egyetem tanulmányt készített a snüssz használatáról, amelyből kiderült, hogy majdnem minden ötödik profi labdarúgó használja a terméket - adta hírül a The Athletic.

Összesen 628 férfi játékost kérdeztek meg, akiknek 31%-a a Premier League-ből érkezett, és 18%-ukról derült ki, hogy jelenleg snüsszt vagy nikotinos tasakot használ. A felhasználók több mint 50%-a le akart szokni, 53%-uk pedig a nikotinfüggőség jeleiről számolt be. Hasonló számokról számoltak be a WSL 51 megkérdezett női játékosáról is. Ennél magasabb arányban (22%) számoltak be ezen termékek használatáról, és 73%-uk a függőség olyan elemeit észlelte, mint az ingerlékenység, nyugtalanság és sóvárgás.

A felmérést az ilyen termékek játékban való használatának közepette végezték, és a labdarúgókra gyakorolt hatások megfigyelése céljából. A felmérésben részt vevő játékosok felfedték, hogy a snüsszhöz és vagy hasonló nikotinos termékekhez nyúlnak, hogy segítsenek ellazulni és kikapcsolódni, különösen az edzések és a késő esti mérkőzések után. A tanulmányból az is kiderült, hogy a játékosok számos negatív mellékhatásról számoltak be a termékek használatával kapcsolatban, többek között rosszullétről és alvászavarokról.

Dr. Michael Bennett, a PFA játékosok jólétéért felelős igazgatója a következőket nyilatkozta a The Athleticnek: „Ez egy fontos munka, amely segít a játékosoknak, a kluboknak és az orvosi személyzetnek, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a snüssz használatáról. Tudomásunk van arról, hogy a snus használata egyre elterjedtebb az öltözőkben szerte az országban, de mostanáig nem vizsgálták hivatalosan a használatát a profi labdarúgásban.

„Fontos, hogy ezek az eredmények azt mutatják, hogy miközben úgy tűnik, hogy sok játékos a játék növekvő követelményeinek kezeléséhez olyan anyagokat keres, mint a snüssz, mint egyfajta megküzdési mechanizmus, sokan nincsenek teljesen tisztában a hatásaival és függőséget okozó tulajdonságaival.

„Játékosok szakszervezeteként elsődleges szempontunk a tagjaink jóléte. Ez a kutatás segíteni fog nekünk abban, hogy a PFA saját támogató szolgáltatásai és a klubok orvosi csapatainak szolgáltatásai a futballspecifikus bizonyítékokon alapuljanak, és a játékosok igényeihez igazodjanak.” - mondta.

A korábbi angol sztár, Gary Lineker elárulta, hogy az Euro 2020 előestéjén próbálta ki először, és nagyon negatív tapasztalatokat szerzett. A Match of the Day műsorvezetője leírta, hogy rosszul lett, izzadásban szenvedett, és „hét órán keresztül abszolút kínszenvedést” élt át.

A tanulmányból kiderült, hogy a férfi és női játékosok körében is egyre jobban terjed az élvonalbeli labdarúgásban, és hogy gyakran használják a stressz kezelésére, valamint sok játékos kevéssé képzett, vagy egyáltalán nem ismeri a termékek egészségügyi hatásait, ami megnehezítheti a leszokást.