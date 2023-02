Büntetőből sem talált be a Real Madrid, kikaptak a királyiak

Vinicius Jr. hajtott, de Asensio kihagyta a tizenegyest.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Vedat Muriqi folyamatosan játékban volt a Mallorca támadásaiban, sokszor keresték a fejét a hazaiak. Az első gólban is farkasrészt vállalt, habár végül Nacho Fernandez fejéről pattant a labda a kapuba.

A belga játékosai nélkül állt ki a Real Madrid a spanyol bajnokság 20. fordulójában a Mallorca vendégeként. Eden Hazard még a mérkőzés előtt pár órával, Thibaut Courtois csak a bemelegítés közben sérült meg. Nagyobb hiány az utóbbi miatt lehet a madridiaknak, hiszen Klubvilágbajnokság és Bajnokok Ligája vár rájuk a hónapban. A mérkőzésen az ukrán Andriy Lunin pótolta Courtoist.

A Mallorca nagyon intenzíven kezdte meg a mérkőzést, oldalról próbáltak bejutni a tizenhatoson belülre, de a Real Madrid védősora folyamatosan helyt állt. A hazaiaknál látszódott, hogy Vedat Muriqi fejjátéka nagyon fontos lehet, mivel többször keresték őt a levegőben. Az albán játékos megcsúsztatott labdájával indult a Mallorca támadása a 13. percben. Bár a bal oldalon több pontatlan átadás is volt a mallorca-iak részéről és úgy tűnt elhalt a támadás, de Daniel Rodriguez sikerült beadnia a labdát, amire Muriqi érkezett. Végül nem a csatára, hanem a Real Madrid védője Nacho ért fejjel labdába, pont úgy, hogy az átpattanjon Lunin felett.

Vinucius Jr.-t folyamatosan presszionálták a hazaiak, hol a közönség fütyülte, hol négy mallorcai ugrott köré. Az 44. percben végül sikerült kiprovokálni egy sárga lapot a brazilnak. Az öltözőbe menet egy kölcsönös gesztust is tett a hazai szurkolók fele, amikor megmutatta a Real Madrid címert és meg is csókolta azt. Nem zárták a szívükbe a nézők.

Vinicius viszont a második félidőben nem lassított, az 58. percben egy büntetőt harcolt ki. Az egykori Mallorca nevelés Marco Asensio lábai megremegtek a tizenegyesnél, Predrag Rajkovic védte a bal oldalra tartó lövést.

A félidő közepén karmestereket is bevetette Carlo Ancelotti, Luka Modric és Toni Kroos is pályára lépett. A meccs végén még Mariano is pályára lépett, aki kétszer is próbálkozott eltaláni a kaput, de veszélytelen maradt.

A madridi gárda így gólok és pontok nélkül távozott a Mallorca Estadi stadionból, a hazaiak a 10. helyen maradtak.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Liverpool-Real Madrid Bajnokok Ligája meccsen a hazaiak győzelme 2.20, a döntetlen 3.80, a vendégsiker 3.10-szeres szorzóval fogadható. (x)