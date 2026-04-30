Háromszor védett a kapus

Magyar idő szerint hajnalban csapott össze a Copa Sudamericana keretein belül a Palestino és a Gremio csapata, a 0-0-ra végződő meccs hőse pedig hazaiak kapusa Sebastian Pérez volt, aki egymás után háromszor védte ki Carlos Vinícius tizenegyesét. A hálóőr az első két próbálkozásnál a labda elrúgása előtt elmozdult a vonalról, ezért kellett kétszer is megismételni a büntetőt, a Gremio játékosa azonban egyik lehetőséggel se tudott élni:

Eseménydús mérkőzés

Nem a tizenegyesek sorozata volt az utolsó érdekesség a mérkőzésen, a játékvezetőnek a második félidőben is bőven akadt feladata, VAR vizsgálat után először egy gól, majd egy büntető került visszavonásra, a hazaiaknál pedig a 76. percben becserélt Fernando Meza mindössze tíz percet töltött a pályán, mielőtt a kiállítás sorsára jutott.

