Bundesliga: szoros mérkőzést húzott be a Dortmund, a Hamburg nyerte a derbit + videó

A Dortmund már a szünetben vezetett, miután két perccel a félidő vége előtt Julian Brandt egy középre lőtt labdát juttatott a hálóba. A 60. percben a csapatkapitány Nico Schlotterbeck ballal lőtt a kapuba a tizenhatosról, ezzel növelte kétgólosra a dortmundiak előnyét.

Győzelmükkel a sárga-feketék megerősítették a harmadik helyüket és egy pontra felzárkóztak a második - Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató - RB Leipzig mögé.

A Hamburg együttese legutóbb 2022. februárjában, a másodosztályban fogadta az északi rangadón a Werder Bremen együttesét, akkor 3-2-re kaptak ki a házigazdák, ezúttal azonban pontosan fordított eredmény született. A szünetben még a brémaiak vezettek 1-0-ra, a Hamburgnak pedig innen sikerült fordítania, és 3-2-re megnyernie az összecsapást.

Bundesliga, 13. forduló:

Hamburger SV-Werder Bremen 3-2 (0-1)

Borussia Dortmund-TSG 1899 Hoffenheim 2-0 (1-0)

szombaton játszották:

RB Leipzig-Eintracht Frankfurt 6-0 (2-0)

Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0 (2-0)

1. FC Köln-St. Pauli 1-1 (0-0)

VfB Stuttgart-Bayern München 0-5 (0-1)

Heidenheim-SC Freiburg 2-1 (0-1)

VfL Wolfsburg-Union Berlin 3-1 (2-0)

pénteken játszották:

FSV Mainz 05-Borussia Mönchengladbach 0-1 (0-0)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.