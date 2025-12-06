Bundesliga: Schäfer Andráséknak sokba került a kihagyott büntető; gálázott a Bayern München

A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára, de az 57. percben edzője lecserélte. Együttese ekkor már kétgólos hátrányban volt, majd a Wolfsburg már hárommal is vezetett, a bajnokságban először pályára lépő francia Stanley Nsoki azonban szépített. Sőt a 14 perces hosszabbítás kezdetén Leopold Querfeld is betalálhatott volna, de kihagyott egy tizenegyest.

Vereségével az Union Berlin maradt a 12. helyen, míg a négy nyeretlen bajnoki után ismét győzelmet ünneplő zöld-fehérek egyet javítva, felzárkóztak a 14. pozícióba.

A listavezető és egyben címvédő Bayern München Harry Kane vezérletével ötgólos győzelmet aratott Stuttgartban. Az angol válogatott csatár mesterhármast ért el, és már 17 góllal áll a Bundesliga góllövőlistájának élén. A bajoroknál Josip Stanisic is betalált, a horvát légiós tavaly május után volt újra eredményes a német élvonalban.

Bundesliga, 13. forduló:

Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0 (2-0)

1. FC Köln-St. Pauli 1-1 (0-0)

VfB Stuttgart-Bayern München 0-5 (0-1)

Heidenheim-SC Freiburg 2-1 (0-1)

VfL Wolfsburg-Union Berlin 3-1 (2-0)

később:

RB Leipzig-Eintracht Frankfurt 18.30

vasárnap:

Hamburger SV-Werder Bremen 15.30

Borussia Dortmund-TSG 1899 Hoffenheim 17.30

pénteken játszották:

FSV Mainz 05-Borussia Mönchengladbach 0-1 (0-0)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.