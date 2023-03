BUNDESLIGA: Nyolc gólos meccsen nyert a Bayern, a Dortmund leszakadt a ’bajoroktól’

Orbánék jól tartották magukat hátul, Dárdai kezdő volt a Mainz ellen.

Gólokkal teli volt a német Bundesliga 24. fordulója.

Bayern München (5) – (3) Augsburg

Jó helyzetből várhatta a 24. bajnoki fordulót a Bayern München: Sikeresen kiejtette a Paris Saint-Germant a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, illetve a mérkőzés előtt a tabella élén volt. A ’bajorok’ azonban bealudtak a mérkőzés elején és átadták a lehetőséget az Augsburgnak. A harmadik percben Mergim Berisha jó helyen volt jó időben és tökéletesen ellőtte a kipattanó labdát a kapu jobb alsó sarkába. A sokat jegeltetett Joao Cancelo azonban bebizonyította, hogy továbbra is lehet rá számítani Münchenben és a 15. percben pontos lövéssel a bal alsó sarokba lőtt.

Az első félidő hajrájában kétszer is kipattanóból szerzett gólt a Bayern München. A 35. percben Benjamin Pavard ballábbal, a játékrész végén Leroy Sane fejjel talált az Augsburg kapujába egy-egy levágódó lövés után.

A 60. percbe Berisha duplázta meg az addigi találatainak számát, 11 méterről talált a kapuba. Cancelo a gólja után egy asszisztot is összehozott a meccsen, Alphonso Davis elé tálalt gyönyörű labdát, a kanadai pedig góllal fejezte be a támadást.

A 93. percben még Ruben Vargas passzolt remekül Irvin Cardonanak, aki beállította az 5-3-as végeredményt.

RB Leipzig (3) – (0) Mönchengladbach

Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára és mindkét magyar válogatott végigjátszotta a mérkőzést. Az első félidőben Timo Wernernek és Marcus Thuramnak volt nagy helyzete, azonban egyik lehetőségből sem lett gól.

A második félidő elején a vendégek jutottak büntetőhöz, azonban Janis Blaswich könnyedén védte a kapu bal oldalára tartó Alassane Plea lövését.

Négy perccel később már Timo Werner lőtt gólt a büntető terület széléről. A 70. percben negatív hős lett Pleaból, hiszen a kihagyott tizenegyese után a lipcseieknek ajándékozott egy pontrúgást. Emil Forsberg értékesítette a büntetőt. A 80. percben egy jó szöglet tekeredett be a kapu elé, ahol Josko Gvardiol érkezett a labdára és be is vágta azt. A Lipcse a harmadik helyre lépett fel a tabellán.

Schalke (2) – (2) Dortmund

Ruhr-vidéki derbit rendeztek ebben a fordulóban. A Dortmundnak fel volt adva a lecke, hogy a Chelsea elleni hétközi Bajnokok Ligája kiesés után javítani tudjanak.

Az első félidő végén szerezte meg a vezetést a Dortmund. Raphael Guerreiro ugratta ki csapattársát, Nico Schlotterbecket, aki a tizenhatosról a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. A BVB mehetett előnnyel pihenőre a szünetben. Azonban hamar felrúgta a Schalke a Dortmund terveit, a hazaiak az 50. percben Marius Bulter révén egyenlítettek.

Fél óra után Emre Can kiváló keresztlabdája tökéletesen ment Raphael Guerreiro elé kerül, aki a kapu előteréből nem hibázott, a jobb felső sarokba lőtte a labdát. A Dortmund már a zsebében érezhette a győzelmet, azonban a 79. percben Marius Bulter ment le az alapvonalig, ahonnan beadta a labdát. Kenan Karaman ugrott fel legmagasabbra a tizenhatoson belül és közelről befejelte a labdát a kapu bal alsó sarkába.

Így a Dortmund két ponttal leszakadt a Bayern Münchentől a bajnoki tabellán.

Hertha (1) – (1) Mainz

Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, idén ez volt a tizedik Bundesliga találkozója.

A Hertha részéről az 18. percben talált be Jessic Ngankam büntetőből. A berliniek azonban nem tudták a három pontot megszerezni, mivel az 57. percben Ludovic Ajorque lőtte be a mérkőzés második és egyben utolsó találatát.

További eredmények:

Frankfurt (1) – (1) Stuttgart

