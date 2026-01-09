Új szerződést ír alá az Arsenal egyik legjobbja

2031-ig meghosszabbítja 2027-ben lejáró szerződését Bukayo Saka - írta meg a The Athletic. Már egy ideje folynak a tárgyalások az Arsenal és a játékos képviselői között, hamarosan sor kerül a szerződés aláírására, amely jobb feltételeket biztosíthat Saka számára.

A portál szerint azért döntöttek az Ágyúsok ilyen hamar az angol szélsővel való hosszabbításról, mert így szerették volna jelezni a topkluboknak, hogy az együttes alapembere nem eladó.

Az Arsenal saját nevelésű játékosa ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve 27 mérkőzésen hét gólt szerzett, amivel kulcsszerepet vállalt abban, hogy klubja vezeti a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is.

Ugyanakkor nem Saka volt az első a közelmúltban, aki hosszabb távra kötelezte el magát az Arsenalhoz. William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri és Myles Lewis-Skelly szintén új szerződést kapott az elmúlt hónapokban.