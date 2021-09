Buffon védelmébe vette Ronaldót és Donnarummát is

A veterán olasz kapus nem tervezi, hogy hatodik világbajnokságán is részt vegyen, de ha kell, természetesen az Azzurri segítségére siet. Szerinte Ronaldo is gondolhat magára, és Donnarumma csapatváltását is megérti.

A legendás olasz kapus idén nyáron hagyta el a Juventust, és a Serie B-ben szereplő, egykor szebb napokat is látott Parma szerelését öltötte magára. Buffon ebben az együttesben vált profi labdarúgóvá, így nem csoda, hogy megérti egykori csapatársa, Cristiano Ronaldo Manchesterbe igazolását.

„Szerintem a szurkolók nem lepődhetnek meg a döntésén. Ronaldo egy profi sportoló, joga van ahhoz, hogy magára gondoljon. A Juve most átmenetei időszakban van, ki fog derülni, hogy jó vagy rossz irányba haladnak-e” – mondta el a Radio Anch’io Sportnak adott interjújában a legendás kapus.

Buffon beszélt az olasz válogatott legutóbbi két mérkőzéséről is. Szerinte nincs bajban a csapat, egyszerűen egy olyan időszakon vannak túl, amikor minden sikerült, most pedig a helyzetkihasználás nem az igazi. Bár nem tervezi, hogy jövőre Katarban is szerepeljen a világbajnokságon, de amennyiben Roberto Mancini számítana rá, nem fog neki nemet mondani. Megvédte ugyanakkor Donnarumma csapatváltását, aki az AC Milant elhagyva a Paris Saint-Germain kapusa lett.

„Egy másik profi sportoló döntését tisztelni kell. Évekig nem játszhatott azon a szinten, ahol szeretne, most pedig hozott egy döntést, amit senkinek sem lenne szabad kommentálnia. Még évek vannak hátra a karrierjéből, és azokat az örömöket keresi a pályafutásában, amiket én is megtaláltam a sajátomban” – zárta gondolatait Buffon.

