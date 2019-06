Buffon: Nemet mondtam egy csomó pénzre a PSG-nél

Őszintén vallott az olaszok legendája.

Pár hete már biztosan tudni lehet, hogy Gianluigi Buffon elhagyja a francia fővárost és nem folytatja pályafutását a Paris Saint-Germainben.

Most a Corriere Dello Sportnak adott interjújában mondta el, hogy mi eredményezte nála a távozás gondolatát.

- Mintegy öt hónappal ezelőtt a vezetői tiszta vizet öntöttek a pohárba és kijlentették: a következő idényben a második számú kapus szerepét szánják nekem.

A januári egyeztetés óta volt elég időm gondolkozni a jövőmön és arra jutottam, hogy ez nem megfelelő nekem, még akkor sem, ha egy plusz további évvel rengeteg pénzt kereshettem volna.

A PSG álláspontja teljesen korrekt volt, egy racionális döntés a vezetők részükről. Azonban negyvenegy évesen még mindig szükségem van szenvedélyre a játékhoz, amely aztán a pályán is megmutatkozik.

Buffon kitért továbbá a új vezetőedzőjére, Maurizio Sarrira is (vasárnap délután hivatalosan be is jelentették a kinevezését - a szerkesztő).

- Sarri nem jelent különösebb kockázatot a torinóiaknak, de az biztos, hogy egy másfajta szemléletmóddal rendelkezik, mint például Allegri.

Az érkezése nem jár majd forradalmi változásokkal, csupán egy még ismeretlen utat kell majd bejárnia vele a Juvénak.

Emellett még Adrien Rabiot-ról, a PSG játékosáról is elmondta véleményét.

- Amikor Adrien-ről van szó, akkor egy fantasztikus mixet látok az ő személyében. Három focista tulajdonságai keverednek benne: Paul Pogba mentális ereje, Arturo Vidal személyisége és Claudio Marchisio dinamizmusa.

A cikk lejjebb folytatódik

Egy kiváló labdarúgó és egy igazán remek srác a pályán kívül is.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!