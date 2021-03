Buffon az ősi riválisnál folytatja?

Meglepő hírek láttak napvilágot az olasz sajtóban, miszerint GIanluigi Buffon az idény végén távozhat a Juventustól és a Napoliban folytathatja a pályafutását.

A Gazzetta dello Sport értesülései szerint Gianluigi Buffonnak három ajánlata is van, amennyiben úgy dönt, hogy nem marad a Juventusnál a következő szezonra. Közülük a legmeglepőbb a Napoli ajánlata, akik a hírek szerint a 43 éves kapussal pótolnák a vélhetően Atalantába igazoló Ospinát.

Az olasz lap szerint a Porto is érdeklődik a világbajnok kapus iránt. A portugál csapat számára nem ismeretlen, hogy egy világklasszis kapus náluk fejezze be a pályafutását, hiszen 2020-as szívrohamáig Casillas is a kapujukat védte.

A harmadik lehetőség a Lille lenne, amely jelenleg ádáz harcot vív a francia bajnoki címért a PSG-vel. Buffon egy évet már lehúzott a Ligue 1-ben, akkor pont a párizis csapat portásaként.

A visszavonulást sem lehet kizárni, erről még maga a futballista nyilatkozott korábban.

"A fejemben már megvan az a dátum, ameddig maximum játszanék: 2023 júniusa. Ez a maximum. Ennél tovább nem játszom. Az is lehet, hogy már csak négy hónap és vége." - mondta a 43 éves hálóőr még március elején.

