Brutális kivásárlási záradékkal hosszabbított Ansu Fati

Lényegében megvásárolhatatlan játékossá vált Ansu Fati, aki 2027-ig meghosszabbította szerződését az FC Barcelonával. Fati kivásárlási ára a kontraktus értelmében kereken 1 milliárd euró lett.

Ansu Fatit többen csak Messi utódjaként emlegetik, a fiatal tehetség több nagy rekordot is megdöntött már, ő a Barcelona történelmének legfiatalabb gólszerzője a spanyol ligában és a BL-ben is. A Bussauban született játékos már a spanyol válogatottban is bemutatkozott, klubjában pedig 47 meccsen 15 gólt szerzett.

Nem véletlen, hogy egyre több klub érdeklődését felkeltette Fati az elmúlt időszakban. A még mindig csak 18 éves játékos szerződése jövő nyáron járt volna le a katalánoknál, így kulcsfontosságú volt, hogy még idén megegyezzenek vele. A megállapodás a napokban megszületett, a hírek szerint a 2027-ig szóló megállapodást csütörtökön írják alá hivatalosan a felek.

