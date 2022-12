Brutális: a marokkói szurkolók ezúttal egész Hollandiát gyújtották fel – VIDEÓ!

Több mint ötven embert tartóztattak le Hollandiában a Marokkó-Spanyolország meccs után.

A holland rendőrség összesen 57 embert tartóztatott le több városban a kedd este rendbontásba torkolló ünneplések során, miután Marokkó 11-esekkel legyőzte Spanyolországot a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Amszterdamban a hatóságok tíz embert állítottak elő, egyet közülük azért, mert petárdát dobott egy elsősegélynyújtóra, másokat rongálás miatt vettek őrizetbe. A hét elején a város három nagyobb terét a rendőrség kockázatos területnek nyilvánította, ami lehetővé tette a rendfenntartók számára, hogy megállítsák és megmotozzák a járókelőket.

Apart from Belgium and France, young Moroccan fans also rioted in Netherlands tonight.



Clashes took place with the riot police in Amsterdam after Morocco defeated against Spain and advanced to the next stage of the World Cup.



pic.twitter.com/CHduIZ2xq6 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 6, 2022

Rotterdamban 35 embert tartoztattak le, főként a város pályaudvara környékén, petárdázás, az igazoltatás megtagadása és a rendőrség megsértése miatt. Kedd éjjel a rendőrség arról számolt be, hogy több embert őrizetbe kellett venni, mert petárdákat dobáltak a járókelőkre. A rohamrendőrök a városközpontban is feloszlattak egy rendbontó csoportot. Ugyanott egy tűzijátékbomba is felrobbant, egy rendőr halláskárosodást szenvedett.

Utrechtben egy személyt vettek őrizetbe, miután az ünneplő tömeg hirtelen a rendőrök ellen fordult a város egyik kereskedelmi negyedében.

A vandál csoportok kerékpárokkal rohamozták meg a rendfenntartókat. A hágai rendőrség tíz embert tartóztatott le többek között erőszak, illetve veszélyes pirotechnikai eszközök birtoklása miatt. A városban kezdetben ünnepi hangulat uralkodott, de végül a rohamrendőröknek kellett távozásra felszólítani a szurkolókat.

The Hague, Netherlands. Anti riot police deal with Moroccan fans. It’s become a bit of a theme … pic.twitter.com/jjLU03GSvF — David Vance (@DVATW) December 6, 2022

Brüsszel sem úszta meg:

BREAKING:



Young Moroccan fans have started rioting in central Brussels after Morocco defeated Spain and advanced to the next round of the World Cup. pic.twitter.com/OAAPq5SSyE — Visegrád 24 (@visegrad24) December 6, 2022

A története legnagyobb sikerét elérő Marokkó - Kamerun, Szenegál és Ghána után - negyedik afrikai csapatként jutott nyolc közé vb-n.

Forrás: MTI

