Bruno Fernandes szerint bajnok lehet a Manchester United

A csapat középpályása, Bruno Fernandes úgy véli: lehet, hogy a Manchester Unitednek nincs annyi erőforrása, mint némelyik riválisának, de továbbra is olyan a mentalitása, hogy megnyerheti az angol labdarúgó Premier League-et.

Az MU legutóbb a 2012/13-as szezon végén ünnepelhetett bajnoki címet, még a legendás Sir Alex Ferguson irányításával, azóta a és az FC is olyan együttest épített, amely képes uralni a PL-t.

A United az előző szezont harmadikként zárta, ezen kívül bejutott az elődöntőbe az FA-kupában és az Európa-ligában - ebben a teljesítményben nagy szerepet vállalt Fernandes, aki januárban érkezett a klubhoz.

„Én személy szerint nem foglalkozom más csapatokkal – jelentette ki a portugál futballista. – Lehet, hogy sokan azt mondják, más csapatok jobbak, mint mi, jobb kezdő tizenegyük van és a cserepadjuk is erősebb a miénknél. Bárki bármit mondhat, engem nem érdekel.”

