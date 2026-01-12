MU: A csapattársak meg vannak győződve a kapitány távozásáról

„Elege lett a zűrzavarból”

A The Sun beszámolója szerint a csapattársak úgy vélik, Fernandes 2026-ban pontot tesz hét éves manchesteri pályafutásának végére. A keret tagjai közül többen is úgy érzik, a kapitány „elege lett a klubnál uralkodó zűrzavarból”, és senki nem hibáztatná, ha a szezon végén távozna.

Fernandes 2020 januári érkezése óta a United vitathatatlanul legjobb és legkonzisztensebb játékosa. Jelenlegi szerződése 2027 júniusáig szól, ami azt jelenti, hogy a 2026-os nyári átigazolási időszak lesz a klub utolsó komoly lehetősége arra, hogy jelentős összeget kapjon érte, és visszahozza a Sporting Lisszabonnak kifizetett 47 millió fontot.

Amorim távozása volt az utolsó csepp?

A United kapitánya novemberben elárulta, hogy a nemrég menesztett Ruben Amorim győzte meg a maradásról tavaly nyáron, annak ellenére, hogy a klub vezetősége hajlott az eladására. Most, hogy Amorim távozott, és ismét bizonytalanság övezi a menedzseri posztot, Fernandes készen állhat a váltásra.

„A csapat egy része úgy gondolja, Brunónak elege van, és őszintén szólva, nem is hibáztatják érte” – nyilatkozta egy klubközeli forrás. „Mindig 100 százalékot nyújt, de úgy érzi, az új tulajdonosi modell és Amorim távozása után magára maradt."

„Fáj, hogy el akartak adni”

Fernandes távozási szándékában kulcsszerepet játszik az a sértődöttség, amit a klubvezetés tavalyi hozzáállása váltott ki belőle. Egy decemberi interjúban a játékos kendőzetlen őszinteséggel beszélt az érzéseiről:

„A klub oldaláról azt éreztem: 'ha elmész, az sem baj nekünk'. Ez fájt. Rosszabb, mint a fájdalom, elszomorít, mert olyan játékos vagyok, akit nem érhet kritika. Mindig rendelkezésre állok, mindig játszom. De eljön egy pont, ahol a pénz fontosabb nekik, mint bármi más.”

De Fernandes a korát sem viseli a legjobban:

„Angliában, ha egy játékos közelít a 30-hoz, máshogy néznek rá. Mint egy régi bútorra, amit le kell cserélni. A lojalitást már nem úgy nézik, mint régen.”

A VB után új kalandra készül

Bár Fernandes kijelentette, hogy a jövőjével csak a 2026-os észak-amerikai világbajnokság után kíván foglalkozni, a hírek szerint a szerződésében szerepel egy 57 millió fontos kivásárlási ár, amely a nyártól válik aktívvá külföldi klubok számára.

A portugál klasszis eddig 103 gólt és 94 gólpasszt jegyzett United-mezben. Ha valóban távozik 2026-ban, az egy korszak végét jelenti majd az Old Traffordon, és pótolhatatlan űrt hagyhat maga után a középpályán.