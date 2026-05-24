Történelmi pillanat: Bruno Fernandes megdöntötte a Premier League gólpasszrekordját!

Történelmi rekord

A Premier League 2025/26-os szezonjának drámai végjátékában a Manchester United középpályása újabb rekordot döntött meg. Az eddigi rekordot a legendás Thierry Henry (2002/03) és a Manchester City belga középpályása, Kevin De Bruyne (2019/20) közösen tartották 20-20 gólpasszal. Fernandes azonban az idény utolsó fordulójában asszisztjával elérte a 21 gólpasszt, és ezzel beállította az új rekordot.

A gólpasszkirály útja a csúcsig

„Bruno egy zseni, de ami még fontosabb, ő a csapat motorja. Ez a rekord nemcsak a tehetségéről, hanem a hihetetlen munkabírásáról is tanúskodik. Mindig a csapatot helyezi előtérbe, és ez a 21 gólpassz a tökéletes bizonyítéka annak, mennyire önzetlen vezére ő ennek a klubnak.”



A United vezére

Bruno Fernandes teljesítménye a 2025/26-os szezonban egészen elképesztő állandóságot mutatott. Nem csak a rögzített szituációkból volt életveszélyes, hanem a nyílt játékhelyzetekben is zseniális kulcspasszokkat osztott ki a United támadóinak. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Manchester United vezetőedzője, Michael Carrick, így éltette Fernandest:

A portugál középpályás a meccs után szerényen értékelte a történelmi sikert:

„Büszke vagyok, mert nagyszerű nevek mellett – sőt most már előttük – szerepelni a listán egészen hihetetlen érzés. De a legfontosabb mindig az, hogy ezek a passzok győzelmeket és pontokat értek a csapatnak. A társaim nélkül, akik berúgták a labdáimat, ez a rekord nem létezne.”

Bruno 328 tétmeccsen szerepelt a United-ban, ezalatt szerzett 106 gólt, illetve kiosztott 105 gólpasszt.

