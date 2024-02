BRFK: Büntetőeljárás indult az Újpest-Ferencváros mérkőzésen történt másodfokú égési sérülés miatt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a vasárnapi Újpest–Ferencváros mérkőzésen a hazaiak egyik szurkolója egy pirotechnikai eszköz miatt égési sérüléseket szenvedett.

A 16 éves drukker édesanyja az ATV szerkesztőségének jutatott el egy levelet, amelyből kiderül, mi is történt valójában a Megyeri úton.

A dühös édesanya arról számol be, hogy a fiú nyaka teljesen, a felső teste szórtan égett meg, de még a hasán is vannak mély égési sérülések. Hozzátette, hogy valószínűleg felülről eshetett a pirotechnikai eszköz a nyakába, elégett a pulóvere és a pólója, és részben a kabátja is.





„Nem a szituációra haragszunk elsősorban, hanem arra, hogy sok felnőtt sajnálta szóban, több rendőr is látta, együttérzően szólt hozzá, de senkinek nem jutott eszébe, egyetlen felnőttnek sem, hogy segítséget, mentőt hívjon. A 15 éves osztálytársa öntötte le a becsapódáskor folyadékokkal, csapkodta pulcsival, majd a WC-ben vízzel locsolta. Sokan végignézték, sokan sajnálták, de nem tettek semmit"



Elmondása szerint a helyszínen lévő mentősök elhajtották a fiát, mondván, menjen a Honvédkórházba, mert itt nem tudják ellátni. Végül a gyermeket szülei vitték a Balesetibe, ahol ellátták.

„A Balesetiben, a jegyzőkönyvet felvevő rendőrök a Megyeri úti kapitányságra küldtek, ahonnan éjfélkor értünk haza a fiunkkal, aki hősiesen viselte végig a történteket. Feljelentést tettünk, a másodfokú égés és a mentő segítségnyújtásának elmulasztása miatt"

– hangsúlyozta szülő, aki azt is leírta, hogy a fiút be kellett vinni a Bethesda Gyermekkórház égési ambulanciájára.

A 24.hu megkeresésére az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője, Győrfi Pál azt válaszolta, hogy a „sérült maga jelentkezett a rendezvényt biztosító mentőegységnél, majd vizsgálat közben eltávozott, így kórházba szállításra nem került sor”.

A rendőrség tájékoztatása szerint az említett esettel összefüggésben a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, az ügy összes körülményének tisztázása folyamatban van

– zárja cikkét az ATV.