Brendan Rodgers a City hívására vár

A dúsgazdaggá lett Newcastle-nél a tulajdonosváltást követően elindultak a találgatások, ki lehet az új edző. Az egyik név a listán Rodgersé volt.

A Leicester City menedzsere azonban állítólag gondolkodás nélkül utasítaná vissza a legújabb – olaj-milliárdokból – újgazdag együttest, a Newcastle-t egy másik olaj-milliárdokkal kitömött kedvéért, a Manchester Cityéért – legalábbis a Daily Mail szerint.

Brendan Rodgers neve a newcastle-i listán is fent van, de állítólag azon is rajta van, melyen a Manchester City vezetői a Pep Guardiola távozását követően szóba jöhető menedzserek neveit írták fel. Rodgers pedig állítólag kitart, célja, hogy a spanyolt ő váltsa Manchester kék részén, így bárkit, még a Szarkákat is visszautasítaná. Már csak egy kérdés van: mit szólnak a Citybe vágyódáshoz a Leicesternél?

