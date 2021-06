Brazil védőt igazolt a Honvéd

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A horvát labdarúgó bajnokságban szereplő Eszék hivatalos honlapján jelentette be, hogy Talys Oliveira a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A 22 esztendős brazil védő 1 évre kölcsönbe érkezik kispestre, további egy év opcióval, valamint a Honvédnak később lehetősége lesz végleg megvásárolni a fiatal futballista játékjogát.

Talys 2017 óta az eszéki csapat játékosa, a 2019/20-as szezonban alapembernek számított, 31 bajnokin lépett pályára, s kiosztott 6 gólpasszt is, az előző szezonban viszont mindössze 8 bajnokin kapott lehetőséget, ezért is döntöttek úgy a horvát klubnál, hogy kölcsönbe adják.

További mai hír a Honvéd háza tájáról, hogy 1 évvel meghosszabbították Tomás Tujvel szerződését is.

„Nagyon boldog vagyok, hogy továbbra is a Honvéd embere lehetek! Volt ajánlatom más csapatoktól, de én végig szerettem volna Kispesten maradni, mert ahogyan korábban is mondtam, nekem a Honvéd olyan, mint egy család, mint a második otthonom. Emiatt is nagyon örülök, hogy sikerült megállapodnunk a folytatásról" - mondta Tujvel a Budapest Honvéd hivatalos honlapjának.

