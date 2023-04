Brazil védő iránt érdeklődik a Fradi

A Sao Paulo és az Internacional mellett a magyar csapat is versenyben van.

Brazíliából érkezhet védő a Ferencvároshoz - értesült a ge.globo.com portál.

A hírek szerint az anyagi gondokkal küszködő Avaí FC brazil futballcsapat több játékosától is megválik a szezon végén. Korábban a csapat egyik középpályását, Raniele-t 3,6 millió brazil reálért (kb. 250 millió forint) eladta a Cuibá együttesének.

A Sao Paulo és az Internacionál mellett a klub elnöke elismerte, hogy a Ferencváros is érdeklődik a 21 éves védőjük, Felipe Silva iránt. Piaci értékét 100 ezer euróra becsüli a transfermarkt.de, szerződése 2025 végén jár le az Avaí együttesénél.

Silva az Avaí utánpótlását járta végig is már a felnőtteknél is bemutatkozott. A Lipe művésznévre hallgató futballista 3 első osztályú bajnokin játszott és már meg is szerezte első találatát.

