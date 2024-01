Brazil válogatott labdarúgó folytatja az NB II-ben

Mbappéval együtt lett francia bajnok.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Az NB II-es feljutásért küzdő ETO FC Győr hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette az egykori brazil korosztályos válogatott Gabriel Boschiliát.

Az eto.hu kiemelte, hogy a 27 esztendős brazil támadóközéppályás hazájában ismerkedett meg a labdarúgással, a Guarani gárdájában indult karrierje. Innen a brazil sztárcsapat, a São Paulo igazolta le 2012-ben, ahol 29 mérkőzésen jutott szóhoz, melyeken három gólt szerzett. Ezután vágott bele a légióséletbe, a francia élvonalban szereplő AS Monaco közel tízmillió euróért szerezte meg a játékjogát. A Ligue 1-ben és a Bajnokok Ligájában olyan játékosokkal szerepelt egy csapatban, mint Kylian Mbappe, Radamel Falcao, Fabinho, vagy Bernardo Silva. A 2016/17-es szezon végén bajnoki címet is ünnepelhetett a Monacoval, abban a szezonban Boschilia 11 mérkőzésen hatszor volt eredményes, emellett kiosztott két gólpasszt is.

Ezután előbb a belga élvonalba, a Standard Liége gárdájához került kölcsönbe, mellyel kupagyőztes lett, majd visszatért Franciaországba, a Nantes csapatához. A zöld-sárga alakulatnál 35 összecsapáson lépett pályára, ott öt gólt szerzett, és négy asszisztot jegyzett. Innen még visszatért Monacoba, majd 2020 januárjában hazatért Brazíliába, és az Internacional játékosa lett. Legutóbbi állomáshelye a szintén brazil élvonalbeli Coritiba FC volt, most pedig szabadon igazolhatóként érkezett Győrbe annak érdekében, hogy tudásával és nemzetközi tapasztalatával – a Bajnokok Ligája mellett pályára lépett a brazil U17-és és U20-as válogatottakban is, melyekben összesen 10 gólt szerzett - az ETO segítségére legyen.

Boschilia a szezon végéig szóló megállapodást írt alá a klubbal, hosszabbítási opcióval.

Gabriel Boschilia örül, hogy visszatérhetett Európába, innentől azért fog keményen dolgozni, hogy bizonyítsa, hatalmas értéke lehet a csapatának:

"Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, izgatottan várom már, hogy pályára léphessek, és segítségére legyek a csapatnak az előttünk álló időszakban. Hamarosan találkozunk a mérkőzéseken!" – mondta Boschilia.

Köteles László sportigazgató szerint óriási fegyvertény, hogy egy ilyen magasan jegyzett játékost sikerült megszerezni. A vezetőség rengeteget vár a brazil labdarúgótól:

"Sok munka van Gabriel szerződtetésében – kezdte Köteles László. – Egy nagyon komoly múlttal rendelkező játékos érkezett hozzánk, aki kiváló korban van, egyértelműen azt várjuk tőle, és biztosak vagyunk benne, hogy meghatározó játékosa lesz a csapatnak. Nagyon komoly erősítés, örülök, hogy itt van!"