Brazil kapust nézett ki magának az Inter

A csapat sportigazatója beszélt erről.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Bento a kiszemelt.

Az Inter sportigazgatója nyíltan beszélt a csapat nyári terveiről a Sky Sports Italiának. Az már korábban eldőlt, hogy Piotr Zielinski és Mehdi Taremi ingyen érkezik, de az olasz bajnok dolgozik Simone Inzaghi, Lautaro Martinez és Nicolo Barella szerződésének meghosszabbításán is.



Dario Baccin azt is elárulta, hogy kapus után néznek.



"Boldogak vagyunk a jelenlegi kapusainkkal, de Bento szerepel a listánkon a legnagyobb tehetségek között. Az ő fejlődését közelről követjük".



A brazil kapus jelenleg az Athletico Paranaense játékosa, emellett márciusban bemutatkozott a válogatottban is, Spanyolország és Anglia ellen is ő védett. A 24 éves játékos szerződése 2026-ban jár le.