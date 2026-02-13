Brazil játékost igazolt a Zalaegerszeg

A Zalaegerszegi TE FC hivatalosan is bejelentette új igazolását: a klubhoz csatlakozott a brazil Guilherme Teixeira, aki a EC Juventude együttesétől érkezik.

A 21 éves, gyors és kreatív támadóközéppályás a 32-es mezszámot kapja Zalaegerszegen, és 2,5+1 éves szerződést írt alá új csapatával.

A 2005-ben, Cuiabában született futballista a Juventude akadémiáján nevelkedett, ahol folyamatos fejlődésének köszönhetően egészen az U20-as korosztályig jutott. A 2022/23-as idényben a CR Flamengo színeiben szerepelt, majd visszatérését követően 18 alkalommal lépett pályára a brazil U20-as bajnokságban. A Campeonato Brasileiro Sub-20 küzdelmeiben öt gólt szerzett, amivel csapata legeredményesebb játékosának bizonyult.

Bal lábas játékosként több poszton is bevethető a támadósorban: irányítóként és a center mögött is képes hatékonyan futballozni. A 180 centiméter magas középpályás fejjátékban is erős, így nemcsak a földön, hanem a levegőben is veszélyt jelenthet az ellenfelek kapujára. A ZTE vezetősége abban bízik, hogy a fiatal brazil komoly erősítést hoz a támadójátékba a tavaszi szezonban.

