Egy újabb szélsőt igazolna a Bournemouthból a Manchester City

Eli Junior Kroupit nézte ki magának a Manchester City, akinek maga a vezetőedző, Pep Guardiola is nagy rajongója – tudta meg Sacha Tavolieri, a Sky Sports újságírója. Az Etihadban állítólag úgy vélik, hogy a sokoldalúsága tökéletesen illeszkedne a csapat játékához.

Csakhogy a Bournemouth nincs abban a helyzetben, hogy minél hamarabb meg kellene válnia a 19 éves francia szélsőtől. Jelenlegi szerződése 2030-ig köti a klubhoz, ennek fényében a Cseresznyések csak 80 millió euró ellenében engednék el a csiszolatlan gyémántot.

Azzal viszont tisztában vannak a manchesterieknél, hogy nemcsak ők, hanem Európa számos más elitcsapata szintén kivetné a hálóját Kroupira, ezért az sem kizárt, hogy mihamarabb nyélbe ütik az üzletet. Ezzel ugyanis elkerülnék azt, hogy más klubokkal licitáljanak.

A nyáron a Lorient-tól érkezett támadó első Premier League-szezonjában már 11 gólnál tart 29 találkozó alatt, úgy, hogy csak 17-szer volt a kezdőcsapat tagja.

