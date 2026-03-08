Botrány: kis híján a pályán csaptak össze a Celtic és a Rangers szurkolói + VIDEÓ

Old Firmöt rendeztek a Skót Kupa negyeddöntőjében, avagy a Rangers fogadta a Celticet az Ibrox Stadiumban - de a mérkőzés nem várt botrányba torkollott. A 0-0-t hozó rendes játékidő után a Celtic 4-2-re megnyerte a tizenegyespárbajt, amit a vendégszurkolók a pályára rohanva ünnepeltek meg a játékosokkal együtt.

Több se kellett a Rangers-drukkereknek, akik ezt látva berohantak a játéktérre - számolt be róla a BBC. Csak a rendőrsorfalnak volt köszönhető, hogy végül nem találkozott a két szurkolótábor, miközben a Celtic szurkolóit pedig sikerült hamar visszaterelni a lelátóra.

Az eseményekhez hozzátartozik, hogy 2018 óta ez volt az első olyan mérkőzés, amelyen a Celtic-szimpatizánsok a teljes Broomloan Stand-et megkapták az Ibroxban. Ez a szektor az egyik kapu mögött található.

Kiemelendő, hogy elmúlt években az Old Firmökön jelentősen korlátozták a vendégszurkolók számát, akiknek olykor kevesebb mint 1000 jegyet tartottak fönn.

A Skót Labdarúgó-szövetség hivatalos közleményben tudatta, hogy vizsgálatot indít az ügyben.